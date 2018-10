Le palmarès de la 75e édition de la Mostra de Venise

Le jury de la Mostra de Venise a dévoilé samedi le palmarès de la 75e édition dont voici les principaux prix:

- Lion d'Or du meilleur film:

"Roma" du Mexicain Alfonso Cuaron

- Lion d'Argent Grand Prix du jury:

"The Favourite" du Grec Yorgos Lanthimos

- Lion d'Argent de la meilleure mise en scène:

Jacques Audiard pour "Les Frères Sisters"

- Prix du meilleur scénario:

Les Américains Joel et Ethan Coen pour "The Ballad of Buster Scruggs"

- Prix spécial du jury:

"The Nightingale" de l'Australienne Jennifer Kent

- Coupe Volpi de la meilleure interprète féminine:

Olivia Coleman dans "The Favourite"

- Coupe Volpi du meilleur interprète masculin:

Willem Dafoe dans "At Eternity's Gate"

- Prix Marcello-Mastroianni du meilleur espoir:

Baykali Ganambarr dans "Nightingale"

- Lion d'Or pour l'ensemble de leur carrière à l'actrice britannique Vanessa Redgrave et au réalisateur canadien David Cronenberg