Le parc de la Boverie à Liège accueille les Epicuriales du 6 au 10 juin

Le parc de la Boverie, à Liège, se transformera du 6 au 10 juin en un grand restaurant à ciel ouvert, avec la 15e édition des Epicuriales. Depuis 2018, l'événement se veut plus respectueux de l'environnement et durable.

Une vingtaine de tentes accueilleront les gourmets du jeudi au dimanche pour leur proposer des mets que les visiteurs pourront s'offrir avec des épis, monnaie des Epicuriales. Les prix des dégustations varieront entre 6 et 20 euros. D'autres animations culinaires sont prévues dans la "tente des chefs". Si le repas gastronomique à six mains du jeudi soir est déjà complet, des places restent disponibles (48 euros) pour celui à quatre mains (Elias Seggaï de "La table des amis" à Tilff et Lorenzo Barracato du "Lo Sfizio") du vendredi 7 juin à midi. Au menu, entre autres: grillons de ris de veau, maquerau poché, asperge verte, vongole et caponata de légumes méditerranéens. En soirée, il est encore possible de réserver pour le repas à quatre mains de Christoph Lang* ("La Bécasse" à Aix-la-Chapelle) et Alex Clevers* ("Vivendum" à Dilsen-Stokkem), proposé à 60 euros. Les réservations sont également encore ouvertes pour le repas du samedi midi de François Piscitello* ("La Villa des Bégards") et Maxime Zimmer ("Un max de goût"), à 48 euros, du dimanche à 20h00 (Thomas Mordant du "Cheverny", Hyun Frère du nouveau "Sauvage", à Angleur et Jean-Luc Daniel du "Cabochon", 60 euros), du lundi midi (Loïc Villemin* du "Toya", en Lorraine et Mario Elias* du "Cor de Chasse" à Wéris, 48 euros) et celui du lundi soir, concocté par Jean-Michel Dienst * ("Les pieds dans le plat"), Yannick Bougnet ("La cuisine de Yannick") et André de Letty ("Bistrot du Maquis" à Paris), au prix de 60 euros. Des "batailles des chefs" sous forme de démonstration culinaire sont enfin programmées le samedi et dimanche à 16h30 avec dégustation à la clé (10 euros), ainsi qu'un atelier autour de la viande wallonne le lundi à la même heure. Toutes les informations pratiques se trouvent sur le site www.epicuriales.be/epicuriales-de-liege.