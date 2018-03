Le parc de la Villette fête ses 35 ans avec un week-end gratuit

De jeunes artistes plein la Grande Halle, une fête indienne de la couleur, des sculptures monumentales du new-yorkais Will Ryman: le parc de la Villette célèbre ses 35 ans avec un week-end anniversaire gratuit.

En collaboration avec les Beaux-Arts de Paris, 51 jeunes créateurs issus de l'école et choisis par les professeurs vont présenter leurs oeuvres jusqu'au 8 avril. L'occasion de découvrir un panorama de la jeune création française.

Samedi, les visiteurs pourront célébrer le printemps en participant à une holi party, la fête indienne de la couleur. Au son d'un orchestre traditionnel, ils sont invités à effectuer des lâchers de poudres colorées.

Dimanche, c'est à un Grand Bal Modern Style au Zénith Paris - La Villette que sont conviés les Parisiens. Une vingtaine de jeunes danseurs du Conservatoire de Paris montreront les chorégraphies, 60 collégiens entraîneront les participants, le tout sur des chansons interprétées par plus de 300 collégiens et lycéens et un orchestre de 10 jeunes musiciens du Conservatoire de Paris.

Pour sa première exposition majeure en France, Will Ryman a choisi de présenter trois ensembles de sculptures: un groupe de sept pièces représentant des têtes, d'où son nom, "Heads", est déployé autour de la Fontaine-aux-Lions. Un labyrinthe intitulé "Pac-Lab" est installé près de la Géode et un bronze de 4 m de haut, "Sysiphus", de quatre mètres de haut, sur la prairie du cercle sud.

D'une superficie de 55 ha, le parc accueille 10 millions de visiteurs par an. Son architecte, le suisse Bernard Tschumi, lauréat en 1983 du concours international, a conçu son projet de parc urbain autour d'une trame de points - les folies rouge vif - , de lignes et de surface, les espaces verts de détente et de loisirs.