Le Parisien condamné pour diffamation envers le trompettiste Ibrahim Maalouf

Poursuivis en diffamation par Ibrahim Maalouf, Le Parisien et un de ses journalistes ont été condamnés jeudi à Paris pour un article de 2017 qui révélait des accusations d'agression sexuelle sur mineure concernant le musicien, une affaire dans laquelle il a été relaxé trois ans plus tard.

Le trompettiste avait attaqué certains passages d'un article publié le 3 mars 2017 par le quotidien, qui dévoilait une plainte contre lui déposée par les parents d'une jeune stagiaire de 14 ans et son placement en garde à vue.

Après une audience le 27 novembre, le tribunal correctionnel a condamné jeudi l'auteur de l'article et la directrice de publication à 500 euros d'amende avec sursis chacun, ainsi qu'à payer solidairement 16.125 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral.

Le tribunal a estimé que les propos étaient bien diffamatoires et que les prévenus ne pouvaient être dédouanés au titre de la "bonne foi", n'ayant pas au moment de la publication de "base factuelle suffisante".

"S'il n'a pas été relevé d'animosité personnelle et que le débat relevait bien de l'intérêt général, la base factuelle" de l'article, "uniquement orale", était "insuffisante" compte tenu de la "complexité" et de la "gravité" du sujet, a estimé la présidente du tribunal.

Cela "rendait d'autant plus nécessaire le respect du contradictoire", a-t-elle ajouté en faisant allusion au fait que le musicien n'était pas cité dans l'article.

"Non seulement l'article qui rapportait faussement les accusations portées contre Ibrahim Maalouf a été jugé diffamatoire, mais le tribunal a exclu la bonne foi", a réagi Me Fanny Colin, son avocate. Ibrahim Maalouf "est très satisfait, compte tenu de l'important dommage que cet article lui a causé au moment de sa publication".

"Le journal et le journaliste se réservent de faire appel, mais ils n'ont pas encore décidé à ce stade", a déclaré Me Basile Ader, avocat du journal.

L'article, dépublié en janvier 2018, relatait les déclarations d'une jeune fille de 14 ans qui avait effectué un stage de troisième en décembre 2013 au sein de la maison de production du musicien.

Elle avait rapporté un baiser - à l'initiative de l'adolescente et immédiatement repoussé selon Ibrahim Maalouf - puis des attouchements deux jours plus tard - totalement contestés par le musicien.

Après avoir été condamné en décembre 2018 à quatre mois avec sursis par le tribunal de Créteil, il a été relaxé par la cour d'appel de Paris le 8 juillet 2020.