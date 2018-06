Le parquet communique sur le décès de la chanteuse Maurane

Le parquet de Bruxelles a enfin communiqué ce vendredi sur le décès de la chanteuse belge Maurane, Claudine Luypaerts de son vrai nom, survenu le 7 mai dernier. "Le dossier a été classé sans suite pour absence d’infraction. Aucune intervention de tiers n’a été relevée. Le décès est de cause accidentelle", a indiqué Denis Goeman, substitut du procureur du Roi, dans un communiqué.





Pas un suicide



Joint par l'AFP vendredi, Denis Goeman, porte-parole du parquet, a précisé qu'il fallait entendre par "cause accidentelle" à la fois absence d'intervention d'un tiers, et absence d'acte volontaire, excluant de fait l'hypothèse d'un suicide. Maurane avait été retrouvée inanimée chez elle, à Schaerbeek, le 7 mai 2018. Une information judiciaire avait été ouverte et une autopsie pratiquée pour éclaircir les causes de son décès. La veille de sa mort, la chanteuse s’était encore produite sur scène à Bruxelles lors d’un concert hommage à Jacques Brel.





Son décès soudain avait provoqué une vive émotion dans le monde francophone



Maurane, qui avait brièvement participé à la fin des années 1980 à la deuxième version de l'opéra-rock "Starmania", était une figure très connue des fans de chanson française. Elle avait été jurée entre 2012 et 2014 de l'émission de télévision "La nouvelle star". Son décès soudain avait provoqué une vive émotion dans le monde francophone et des centaines de personnes lui avaient rendu hommage le 17 mai lors de ses obsèques à Bruxelles dans une église comble.



Des célébrités de la chanson française avaient fait le déplacement comme Pascal Obispo, Maxime Le Forestier, Zazie, Francis Cabrel, Francis Lalanne ou Gérard Lenorman. Maurane était mère d'une fille, Lou, née en décembre 1993.