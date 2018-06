Le père de Michael Jackson est décédé: il avait posté un dernier message sur Twitter

Joe Jackson, patriarche de la famille Jackson et père du roi de la pop Michael Jackson, s'est éteint à 89 ans, ont rapporté mercredi des médias américains. Les médias spécialisés dans les célébrités TMZ et Entertainment Tonight ont annoncé que le fondateur du groupe The Jackson 5 avait succombé ce mercredi à un "Des sources familiales ont indiqué à TMZ que Joe s'est éteint à 3H30 du matin à Los Angeles", écrit sur son site le média spécialisé dans l'actualité des célébrités. "Joe avait été hospitalisé en juin avec un cancer en phase terminale", poursuit-il.



Sollicités par l'AFP, des représentants des membres de la famille n'étaient pas immédiatement disponibles.



Le père de Michael et Janet Jackson, ancien manager des Jackson 5, avait posté un message sur Twitter dans lequel il sous-entendait qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre: "J’ai vu plus de couchers de soleil qu’il m’en reste à voir. Le soleil se lève quand il est l’heure, et il se couche, que vous le vouliez ou non, quand c’est le moment".

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC — Joseph Jackson (@Joe5Jackson) 24 juin 2018

Joe Jackson était à la base de la formation en 1962 du groupe The Jackson Brothers composé de trois de ses fils. Trois ans plus tard, le groupe intègre ses deux autres fils, Marlon et Michaël, et est renommé The Jackson Five.