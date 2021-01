Le PhotoBrussels Festival expose la créativité d'artistes confinés

(Belga) Le centre d'art, Hangar, lance la 5e édition du PhotoBrussels Festival à partir du 21 janvier, et ce, jusqu'au 27 mars. Les 27 photographes sélectionnés présenteront lors de cette grande exposition thématique leur vision du confinement sous le thème du "monde intérieur". Le festival propose également un volet itinérant à travers de nombreuses expositions photos, réparties dans différents lieux de la capitale.

Pas moins de 420 artistes confinés en Europe ont répondu au "Call for European Photographers", lancé pendant le premier confinement. Au final, les 27 projets sélectionnés rappellent la condition de "confiné" à travers une scénographie immersive. Chaque photographe dévoilera sa vision du "monde intérieur", faisant ainsi voler en éclat l'univers pesant de la quarantaine, le temps d'une exposition. Ils exprimeront à travers leurs œuvres la résilience humaine avec humour, empathie et amour, selon les organisateurs de l'exposition. Équipé d'un plan de Bruxelles, le public est invité à passer d'une exposition photographique à une autre, dans des lieux d'art emblématiques ou des espaces moins connus, dont le centre d'art, Hangar, est le point de départ. Le PhotoBrussels Festival plongera ainsi la capitale dans l'art de la photographie dans des lieux tels que Bozar, Wiels, Le Musée Juif de Belgique ou encore Geopolis et l'Enfant Sauvage. Toutes les informations seront bientôt disponibles sur le site officiel: www.hangar.art.