Le "Pouvoir" en ligne de mire du "Festival des Libertés" du 18 au 27 octobre

(Belga) L'édition 2018 du "Festival des Libertés", organisé par l'association "Bruxelles Laïque", se tiendra du 18 au 27 octobre au Théâtre national à Bruxelles et portera un regard critique sur l'évolution du monde à travers le prisme du "Pouvoir", annonce l'association.

Qualifié de festival des défenseurs des Droits humains, des agitateurs de réflexion, des amateurs de subversion, des brasseurs de diversité ou encore des inventeurs du possible, l'événement propose une programmation mixant documentaires, débats, conférences théâtre, musique et expositions. "Le pouvoir existe. Il faut le reconnaître, sans le diaboliser, sans l'idéaliser ou sans le naturaliser. Mais comment le cadrer, l'intérioriser dans une époque complexe et contradictoire ? ", se demandent les organisateurs qui soulignent que répondre à cette question constitue précisément l'enjeu de ce festival. Cette édition comprend également une compétition internationale réunissant plus de 30 documentaires et dotée de plusieurs prix. Côté musique, se succéderont notamment le duo Brigitte (18 octobre), Grand Corps Malade (21 octobre), Girls in Hawaï (24 octobre), Fakear (25 octobre), Protoje & The Indiggnation (26 octobre) ainsi que Femi Kuti & The Positive Force (27 octobre). Il y aura également des représentations théâtrales, notamment "L'Attentat" de Yasmina Khadra ainsi que "Le monde renversé" par le Collectif Marthe qui dénonce la domination patriarcale. Des débats, des conférences et des expositions étofferont les échanges autour des grands thèmes qui animent la société et notamment sur les moyens à mettre en oeuvre pour s'extraire des dynamiques de pouvoir et de leadership. (Belga)