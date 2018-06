Le premier BRIFF s'ouvre mercredi avec la projection de "L'homme qui tua Don Quichotte"

(Belga) Le premier Brussels International Film Festival (BRIFF) s'ouvrira mercredi soir avec la projection du film "L'homme qui tua Don Quichotte", en présence du réalisateur britannique Terry Gilliam et des acteurs Sergi Lopez et Joana Ribeiro. Il se tiendra jusqu'au 30 juin prochain dans plusieurs cinémas de la ville ainsi qu'au Mont des Arts pour des projections gratuites en plein air.

Une séance de "L'homme qui tua Don Quichotte" est programmée à 19h30 à l'UGC De Brouckère et une seconde à 20h00 à Bozar. Ce film dit "maudit", attendu depuis une vingtaine d'années, a connu des démêles financiers et judiciaires jusqu'à encore vendredi dernier, quand la Cour d'appel de Paris a attribué les droits du film au producteur portuguais Paul Branco. A l'occasion de sa venue, Terry Gilliam tiendra une Masterclass réservée aux professionnels jeudi à 15H00 au Flagey. D'autres masterclass sont prévues, notamment celle avec Randal Kleiser samedi à Bozar à l'occasion des 40 ans de la mythique comédie musicale "Grease". Claudia Cardinale a aussi accepté de répondre aux questions du public vendredi soir à Bozar. L'acteur français Gérard Depardieu a, de plus, annoncé sa présence lundi à la projection du film "Les Valseuses" de Bertrand Blier au cinéma Palace. En marge de la projection des films en compétition internationale, européenne et nationale, le BRIFF accueillera la 3e édition du festival de Réalité virtuelle, qui se déroulera de jeudi à lundi à l'UGC De Brouckère et à Bozar, ainsi que la 3e édition du forum de coproduction européenne. (Belga)