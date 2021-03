Le premier concert en Belgique depuis un an s'est tenu hier soir à Verviers: "Une ambiance de malade! On attendait que ça"

Organisé par Radio Contact, un concert pas tout à fait comme les autres s'est tenu hier soir au Van der Valk Hôtel à Verviers. Après un an d'arrêt, soixante chanceux ont pu profiter des artistes et de leurs musiques depuis leurs chambres d'hôtel.

Un concert hier soir, comme avant le covid. Enfin, pas tout à fait. Radio Contact a pu organiser le premier concert après plus d'un an d'arrêt, en concertation avec les autorités communales et la police afin de respecter toutes les mesures sanitaires.

Les artistes se sont produits sur le parking du Van der Valk hôtel à Verviers pendant que les spectateurs étaient dans leur chambre. Un concert particulier, mais pas de quoi freiner les spectateurs qui étaient tous ravis de pouvoir revivre un tel moment. "C'est vraiment dingue! ça fait des mois même un an qu'on a pas eu de concert, et là on peut enfin revivre un moment exceptionnel, c'est trop chouette!", se réjouissait cette spectatrice au micro de Bel RTL.

"C'est surréaliste!"

Soixante privilégiés ont pu assister au concert grâce à un concours organisé par Radio Contact qu'ils avaient préalablement gagné. Ils ont eu la chance de voir Typh Barrow, Delta, Suarez ou encore Kid Noize depuis la fenêtre de leurs chambres respectives. "C'est une ambiance de folie! Et là justement y a Typh Barrow qui arrive!"

"Une ambiance de malade, c'est terrible! Depuis le temps... On attendait que ça!", dit, heureuse, une spectatrice. "Franchement c'est super génial, on est super contents! Ça faisait quand même longtemps qu'on avait pas eu de concert, et là ça fait vraiment du bien de suivre des artistes, en plus qu'on aime donc c'est top", lance une autre.

Du côté des artistes, la joie est tout autant présente. Typh Barrow était "émue" d'avoir pu participer à un tel concert: "C'est surréaliste! Une scène comme ça c'est complètement inédit", dit l'artiste la voix remplie de joie. "Ça fait juste trop du bien d'avoir du public, de repartager la musique avec des vrais gens!", continue Typh Barrow.

Les musiciens du groupe Delta étaient tout autant ravis de participer à un concert comme celui-ci: "C'est incroyable! Ça fait vraiment une sensation qu'on a pas eu depuis très longtemps, ça fait super plaisir!", lance l'un des membres du groupe. "Même si les gens étaient dans leurs chambres, on sentait la vibe et qu'ils étaient heureux d'être là! Nous aussi et c'était vraiment incroyable", ajoute un autre.

Bientôt un "concert test" à Spa

Charles Gardier (MR), le groupe Ykons et le Centre Culturel de Spa se sont associés pour mettre en place le premier "concert test" de Wallonie. Pour l'heure, aucune date n'a encore été fixée mais le trio veut réaliser ce concert avant la fin du mois de mars. Il rassemblerait 440 personnes avec un masque et en formule assise et se déroulerait dans l’une des salles du centre culturel de Spa.