Le prix du public de l'Africa Film Festival de Louvain attribué à "Juwaa" de Nganji Mutiri

(Belga) Le prix du public de l'Africa Film Festival de Louvain a été décerné au film "Juwaa" du cinéaste bruxellois Nganji Mutiri. Au total, huit prix ont été remis vendredi. Le prix de la commission flamande de l'UNESCO a été octroyé à "Makongo" du Congolais Elvis Sabin Ngaibino.

Cette 27e édition du festival, la dernière remontant à 2019 en raison de l'épidémie de coronavirus, avait le Congo pour thème. À côté des 110 films projetés, le programme comprenait également des ateliers, des conférences et des expositions. De nombreux prix ont été par ailleurs remis vendredi soir. Le jury international étudiant a ainsi récompensé le film haïtien "Freda" de Gessica Genius. Parmi les autres films primés figurent "Frida" du Tunisien Mohamed Bouhjar et "A la recherche d'Aline" d'un jeune cinéaste sénégalais. Thierry Michel s'est, quant à lui, vu remettre un Lifetime Achievement Award. Le documentariste belge a été récompensé pour sa longue carrière consacrée largement à l'histoire et aux événements du Congo. Le festival, qui a débuté le 22 avril, se clôturera samedi soir avec la projection de "L'Empire du Silence" de Thierry Michel. Quelques activités sont encore prévues dimanche dans le cadre du nouveau festival du livre Druk à Louvain. (Belga)