Le prix littéraire du Monde à Cécile Coulon

La romancière Cécile Coulon a obtenu mercredi le prix littéraire du journal Le Monde pour "Une bête au paradis" (L'Iconoclaste), un huis clos sensuel et violent sur l'attachement à la terre jusqu'à la folie.

Âgée de 29 ans, la romancière auteure d'une dizaine de livres (dont des essais et de la poésie), déjà récompensée par le Prix des libraires (en 2017) et le prix Guillaume-Apollinaire (en 2018), signe ici son 7e roman.

Le "Paradis" dont il est question dans le roman est une ferme isolée où des générations entières se sont tuées à la tâche. La ferme est dirigée par Émilienne qui élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel, orphelins depuis la mort de leurs parents. Il y a également Louis, un adolescent, battu par son père, qui a trouvé refuge auprès d’Émilienne.

Au "Paradis", on vit au rythme des saisons et des bêtes. Les enfants vont grandir. Gabriel demeure inconsolable de la disparition de ses parents, Blanche, au contraire, est vive et enjouée. A 16 ans, quand elle rencontre Alexandre, un gars d'un village alentour, elle en tombe amoureuse.

Alexandre, bon élève, rêve de s'échapper de ce monde clos, partir pour la ville, découvrir de nouveaux horizons. Blanche, malgré l'amour qu'elle ressent pour ce garçon, veut rester sur sa terre. Les années passent. Alexandre reviendra. L'amour peut-il renaître?

Cécile Coulon est une romancière redoutable. Elle entraîne son lecteur sur un chemin plein de chausse-trapes. Il y a des trahisons, la mort qui rôde, la terre qui colle à la peau. On pressent le pire...

Son roman est aussi un livre puissant sur le corps des femmes soumis autant à la violence de la terre et du climat qu'à la violence du désir. On sort perturbé de sa lecture.

Cécile Coulon était en lice face à neuf autres romanciers dont Léonora Miano et Jean-Paul Dubois, en lice pour le Goncourt ou encore Marie Darrieussecq.

"L’œuvre de Cécile Coulon s’est imposée lors de la dernière délibération", a indiqué le jury présidé par Jérôme Fenoglio, directeur du Monde et composé de journalistes du quotidien.

Créé en 2013, le prix littéraire du Monde avait récompensé l'an dernier Jérôme Ferrari pour "A son image" (Actes Sud).