Le procès pour agressions sexuelles de l'acteur Cuba Gooding Jr débutera le 21 avril

Le procès de l'acteur américain Cuba Gooding Jr pour agressions sexuelles sur trois femmes débutera le 21 avril, a ordonné mercredi un juge de Manhattan, nouveau signe que le mouvement #MeToo se fait sa place dans les tribunaux.

Le comédien de 52 ans est accusé d'attouchements non sollicités lors de trois incidents distincts.

En septembre 2018, il aurait touché une femme de façon inappropriée dans un restaurant italien de Manhattan.

Le mois suivant, il aurait pincé les fesses d'une deuxième femme dans une boîte de nuit, puis en juin 2019, l'acteur aurait touché les seins d'une troisième dans le bar d'un hôtel new-yorkais.

Oscar du meilleur second rôle en 1997 pour sa performance de joueur professionnel de football américain dans "Jerry Maguire", Cuba Gooding Jr a plaidé non coupable des six chefs d'inculpation retenus contre lui, dont les trois principaux sont chacun passibles d'un an de prison.

Mercredi également, le juge Curtis Farber de la Cour suprême de l'Etat de New York a autorisé l'accusation à citer deux autres femmes comme témoins lors du procès.

Elles se disent elles aussi victimes de l'acteur, mais les faits les concernant ne font pas l'objet de poursuites pénales.

Le magistrat a, en revanche, écarté 17 autres femmes que le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, voulait également citer à témoigner, pour éviter que l'accusé ne soit victime de "préjugés indus".

Cuba Gooding Jr. s'est fait connaître avec le film "Boyz'n the Hood, la loi de la rue" (1991). Il a récemment incarné O.J. Simpson dans la mini-série "American Crime Story".

Après le procès Harvey Weinstein, qui se tient actuellement, et avant celui du chanteur de R&B R. Kelly à Chicago fin avril, le procès de Cuba Gooding Jr devrait être le troisième de l'année pour un homme de pouvoir accusé d'agression sexuelle.