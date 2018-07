Le projet "Mondo Cane" représentera la Belgique à la Biennale des arts visuels de Venise

(Belga) Le projet artistique "Mondo Cane" a été choisi pour représenter la Belgique lors de la 58e édition de la Biennale des arts visuels de Venise en 2019, annonce mercredi la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, Alda Greoli.

Le duo d'artistes composé de Jos De Gruyter et Harald Thys, ainsi que leur commissaire Anne-Claire Schmitz, ont remporté l'appel à projets lancé par la Fédération. Leur projet "Mondo Cane", qui ambitionne d'exposer "non sans humour, la figure humaine au sein d'un pavillon national, réminiscence de l'Europe", a été sélectionné par un jury d'experts le 27 juin dernier. "Cette équipe mixte est une belle illustration de (l')esprit de collaboration" que la Fédération Wallonie-Bruxelles voulait mettre en avant, se réjouit la ministre Alda Greoli dans un communiqué. "Je suis convaincue que ce trio possède toutes les qualités pour investir notre pavillon national au moyen d'un projet qui donnera, je l'espère, l'envie de découvrir l'excellence de la création en Communauté française et plus largement en Belgique." Un budget global de 450.000 euros est mis à la disposition du projet. A l'issue de la Biennale, qui se tiendra du 11 mai au 24 novembre 2019, le projet sera présenté en Belgique dans au moins deux institutions, une francophone et une flamande, précise le communiqué. (Belga)