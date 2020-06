Le réalisateur de Batman Joel Schumacher est décédé à l'âge de 80 ans

(Belga) Le réalisateur et producteur de films américain Joel Schumacher est décédé à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer, rapporte lundi le magazine Variety.

Joel Schumacher est notamment connu pour avoir dirigé les films "Batman Forever" et "Batman et Robin", avec Val Kilmer et George Clooney dans le costume de l'homme chauve-souris. Joel Schumacher a par ailleurs produit "Le Droit de tuer?", "Le Nombre 23", "Phone Game", "Twelve" et "Chute libre" avec Michael Douglas, qui a été sélectionné pour le festival de Cannes. Il a également réalisé une saison de la célèbre série télévisée "House of Cards".