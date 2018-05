Le réalisateur de "Vol au-dessus d'un nid de coucou", Milos Forman, est décédé à l'âge de 86 ans

Le réalisateur d'origine tchèque Milos Forman est mort à 86 ans, ont rapporté samedi les médias tchèques citant l'épouse du cinéaste. "Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille et de ses proches", a dit sa femme Martina citée par l'agence de presse tchèque CTK. Milos Forman avait reçu deux fois l'Oscar du meilleur réalisateur, en 1976 pour "Vol au dessus d'un nid de coucou" et en 1985 pour "Amadeus".





Il a perdu sa famille dans les camps de concentration



Né le 18 février 1932 dans la ville de Caslav à l'est de Prague, Milos Forman a perdu ses parents dans les camps de concentration nazis. Dans les années 1960, il rejoint la Nouvelle vague de cinéastes se dressant contre le régime communiste dans l'ex-Tchécoslovaquie. Il se fait alors connaître grâce à ses films "L'As de pique", "Les amours d'une blonde" et "Au feu, les pompiers".





"Il avait un beau caractère et une énergie fantastique"



Peu de temps avant l'occupation de la Tchécoslovaquie par les forces du Pacte de Varsovie en 1968, qui a mis fin à une période libérale connue sous le nom de Printemps de Prague, Milos Forman part vivre aux États-Unis, via la France. "Il était le meilleur ami de mon père et nous l'admirions tous les deux", a déclaré le réalisateur tchèque David Ondricek, le fils du cameraman de Forman, Miroslav Ondricek, sur le site internet du quotidien DNES.



"Il avait un beau caractère et une énergie fantastique, les gens voulaient rester près de lui, il était un fabuleux conteur et un homme adorable", a ajouté Ondricek.





"Il aimait la bière, le tennis, Cannes..."



Gilles Jacob, ancien directeur du Festival de Cannes, a souligné que Forman avait été le seul réalisateur qui soit passé de la Nouvelle Vague "aux grands films d'auteur populaire américain couverts d'Oscars".



"Il aimait la bière, le tennis, Cannes ... Il disait: "dites la vérité, c'est tout", a twitté Gilles Jacob. En 1983, il retourne à Prague, encore sous le régime communiste, pour tourner "Amadeus" qui lui apporte son deuxième Oscar.



Parmi ses autres films figurent notamment "Hair" (1979), "Ragtime" (1981), "Valmont" (1989) et "Larry Flynt" (1996), qui lui a valu une nouvelle nomination aux Oscars, ainsi que "L'homme sur la lune"(1999) et "Les fantômes de Goya"(2006).