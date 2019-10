Le Renaudot réduit à huit le nombre de romans dans sa sélection

Le jury Renaudot a réduit mardi soir à huit le nombre de romans en lice pour son prix qui sera décerné, comme le Goncourt, le 4 novembre.

Dans la catégorie essais, six livres demeurent en course.

Le jury du Renaudot fera connaître ses finalistes à l'issue d'une dernière réunion, le 29 octobre.

Parmi les romanciers figurant dans la deuxième sélection du Renaudot, on trouve notamment Sylvain Prudhomme qui a reçu mardi soir le prix Landerneau des lecteurs pour "Par les routes" (L'Arbalète/Gallimard).

Ce roman figure également dans les sélections du Femina, de l'Interallié et du Grand prix du roman de l'Académie française.

La sélection du Renaudot compte également la primo-romancière, Victoria Mas, déjà distinguée par le prix Première plume et le prix Stanislas du premier roman, et qui figure également dans la sélection du Femina pour "Le bal des folles", un récit puissant et bouleversant sur la condition des femmes internées au XIXe siècle.

Voici la liste, par ordre alphabétique d'auteurs, de la deuxième sélection du Renaudot.

Romans:

- Nathacha Appanah, "Le ciel par-dessus le toit" (Gallimard)

- Emma Becker, "La maison" (Flammarion)

- Jean-Luc Coatalem, "La part du fils" (Stock)

- Lenka Hornakova-Civade, "La symphonie du nouveau monde" (Alma)

- Victoria Mas, "Le bal des folles" (Albin Michel)

- Jean-Noël Orengo, "Les jungles rouges" (Grasset)

- Sylvain Prudhomme, "Par les routes" (Gallimard)

- Abdourahman Ali Waberi, "Pourquoi tu danses quand tu marches" (JC Lattès)

Essais:

- Brigitte Benkemoun, "Je suis le carnet de Dora Maar" (Stock)

- Charles Dantzig, "Dictionnaire égoïste de la littérature mondiale" (Grasset)

- Jean-Michel Delacomptée, "La Bruyère, portrait de nous-mêmes" (Robert Laffont)

- Éric Neuhoff, "Cher cinéma français" (Albin Michel)

- Martine de Rabauby, "A l'absente" (Gallimard)

- Claude Retat, "Art vaincra! Louise Michel l'artiste en politique et le dégoût du politique" (Bleu autour)

L'an dernier, le prix Renaudot avait été attribué à Valérie Manteau pour "Le sillon" (Le Tripode) et le Renaudot essai à Olivia de Lamberterie pour "Avec toutes mes sympathies" (Stock).