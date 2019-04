Le restaurant The Jane à Anvers réouvert le 9 april après un incendie

(Belga) Le restaurant étoilé The Jane à Anvers compte réouvrir le 9 avril, un mois exactement après un incendie conséquent, a annoncé le chef Nick Bril lors d'un festival gastronomique dans la métropole anversoise.

Lors du drame, une centaine de clients présents et une cinquantaine de membres du personnel du restaurant The Jane, porté par les personnalités Nick Bril et Sergio Herman, avaient dû être évacués en milieu de journée, pour cause d'incendie à la toiture de la cuisine. Les pompiers ont rapidement maitrisé les flammes mais les dégâts seraient considérables. (Belga)