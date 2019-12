Le rockeur Damien Saez annule la fin de sa tournée

Le rockeur Damien Saez, 42 ans, en plein marathon de concerts en France, a annulé la fin de sa tournée "pour des raisons médicales", ont annoncé ses producteurs mercredi.

Après notamment des Zenith en province et Bercy à Paris, il devait se produire cette semaine à Clermont-Ferrand, à Nantes et à Tours, mais ces trois dates ont été annulées, a précisé Alias Production sur Facebook.

Le chanteur à l'image d'écorché du rock, souvent clivant, avait sorti nouvel - et quadruple - album fin novembre, "Ni dieu ni maître".

Il y a 20 ans, il avait consciencieusement refusé les ponts d'or après son hit "Jeune et con". Et n'a jamais dévié. "C'est presque un contrat moral, ce truc de se dire +putain il y a un mec qui pourrait faire les JT, faire de la pub et en fait il s'inflige une espèce de droiture, de chemin, qui fait que ses mots ne sont jamais entachés", expliquait le chanteur, rare dans les médias, à l'AFP fin novembre.

Ses fans, qui ont vieilli avec lui "et des jeunes aussi", étaient au rendez-vous et remplissaient les salles. Ce qui lui faisait "du bien, c'est de voir que des mots les touchent". "Quand un apprenti vient me voir et dit +j'écoute tes chansons et ça m'aide tous les jours+, c'est ça qui compte", soufflait le quadragénaire, entre deux cigarettes.