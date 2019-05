Le romancier et académicien François Weyergans, lauréat du prix Renaudot et du Goncourt, est mort lundi, a annoncé l'Académie française. "Le Secrétaire perpétuel et les membres de l'Académie française ont la tristesse de faire part de la disparition de leur confrère M. François Weyergans décédé le 27 mai 2019 à Paris", a indiqué l'Académie française dans un communiqué au sujet de l'écrivain franco-belge né en 1941.