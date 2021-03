Le salon Livre Paris annulé pour la deuxième année consécutive

Le salon Livre Paris, qui devait se tenir en mars et avait été reporté à mai, est annulé pour la deuxième année consécutive, a annoncé jeudi le Syndicat national de l'édition, en raison de la crise sanitaire.

"Face aux incertitudes des mois à venir, et compte tenu des mesures sanitaires en vigueur qui ne permettent pas d'organiser un événement public de cette ampleur dans des conditions satisfaisantes, le Syndicat national de l'édition (SNE), en accord avec Reed Expositions France, a le regret d'annoncer l'annulation de l'édition 2021 de Livre Paris", a indiqué cette organisation patronale dans un communiqué.

Ce salon qui se tient traditionnellement à Paris Expo, porte de Versailles, n'a pas souhaité inaugurer une formule réservée aux professionnels et avec des événements en ligne, comme ont préféré le faire d'autres salons. La Foire du livre de Francfort, en octobre 2020, avait ainsi drastiquement réduit le nombre de participants sur place.

"Il est apparu inenvisageable de mobiliser des milliers de personnes –exposants, éditeurs, auteurs, intervenants, collectivités et ministères, partenaires venant de plus de 50 pays – à une date ultérieure, à l'automne, encore très incertaine", a écrit le SNE.

"Les nombreux exposants qui avaient choisi de participer à l'édition 2021 seront remboursés des acomptes versés", a-t-il précisé.

La dernière édition en date, la 39e, en mars 2019, avait attiré quelque 160.000 visiteurs, 3.000 auteurs et 1.200 exposants.

Le salon souffrait déjà de l'absence de deux grands groupes d'édition français, Hachette (Grasset, Fayard, Stock, Calmann Lévy, etc.), qui n'y envoyait plus que certaines maisons, et Madrigall (Gallimard, Flammarion, POL, J'ai lu, Denoël, etc.), qui officiellement se concentre sur "l'international".