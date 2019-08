(Belga) La seconde journée du festival de Dranouter affichait complet samedi avec 16.000 personnes dans le public, une première pour l'évènement.

Les festivaliers ont pu assister aux représentations de Tourist LeMC, Tom Odell et SX samedi. Des places sont encore disponibles pour dimanche avec The Kooks, Jasper Steverlinck, Zwangere Guy, Jan Verstraeten et Ibeyi à l'affiche. (Belga)