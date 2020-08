Le secteur culturel reprend du service: redémarrage des expositions

(Belga) La vie culturelle n'est pas éteinte en Belgique et de nombreux musées, tant à Bruxelles qu'en province, reprennent du service avec avidité malgré un environnement sanitaire toujours contraignant.

C'est ainsi que la troisième édition de la Biennale d'Art contemporain du Parc d'Enghien, intitulée "Miroirs 3. De terre et de ciel", se tiendra du 5 au 20 septembre avec la participation de sept artistes belges, Marcel Berlanger, Claude Cattelain, Stijn Cole, Edith Dekyndt, Florian Kiniques Pierre Liebaert et Jacqueline Mesmaecker, de six artistes français ainsi que de la créatrice suédoise Maria Friberg. Il s'agit de sculpteurs vidéastes, photographes, performeurs et de concepteurs d'installations. L'exposition est accessible tous les jours de 14h00 à 18h00. Informations et réservations: www.expo-miroirs-parc-enghien.be. A Gand, le Musée du Dr. Guislain propose, du 24 septembre au 10 janvier et en collaboration avec "Bozar" (Bruxelles), une exposition sur le thème "Danser brut" qui mixe le corps et l'esprit, le continu et le spontané ou encore la marge et la norme. L'exposition suggère un regard atypique sur la danse, le corps et le mouvement. L'exposition est ouverte du mardi au vendredi de 09h00 à 17h00 ainsi que le samedi et le dimanche de 13h00 à 17h00. Informations et réservations: Tél: 09/398.69.50 et www.museumdrguislain.be. Dans le même esprit, le "Musée L" à Louvain-la-Neuve annonce, du 16 octobre au 24 janvier, "Staged Bodies", une exposition qui met en scène le corps dans la photographie postmoderniste. Les clichés sont ici notamment de Hiroshi Sugimoto, Cindy Sherman, Jan Vercruysse, Urs Lühti, Jürgen Klauke, Martin Parr ou encore Victor Burgin. L'exposition est accessible du mardi au vendredi de 09h30 à 17h00 ainsi que le samedi et le dimanche de 11h00 à 17h00. Informations et réservations: Tél: 010/47.48.41 et site: www.museel.be. L'ouverture au public du nouveau KBR Museum (anciennement Bibliothèque royale de Belgique) est prévue, quant à elle, le 18 septembre prochain autour de la "Librairie des Ducs de Bourgogne" présentant des manuscrits et enluminures uniques. À visiter du lundi au vendredi de 10h00 à 12h45 et de 13h15 à 16h00. Informations et réservations: Tél: 02/519.53.11 et www.kbr.be. Enfin, "Bozar" propose, du 17 septembre au 3 janvier, une exposition intitulée "Molenbeek" et qui revient sur les années passées à Bruxelles par l'artiste gantois Philippe Vandenberg décédé en 2009. Ce dernier a été ému par la réalité sociale qui émerge dans cette commune bruxelloise. Pas moins de 300 œuvres sur papier ont été réunies à cette occasion, à savoir des gravures, des dessins et des sculptures en papier. Il s'agit de la première exposition d'envergure dédiée à Vandenberg depuis son décès. Elle est accessible du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00. Informations et réservations: Tél: 02/507.22.00 et www.bozar.be.