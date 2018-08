Le théâtre "Marignan", à Charleroi, renaîtra de ses cendres le 14 septembre prochain

(Belga) Le théâtre "Marignan", situé le long du boulevard Tirou, dans la ville basse de Charleroi, rouvrira ses portes au grand public dès le vendredi 14 septembre, avec la pièce "Silence en coulisses", proposée par l'équipe du Cabaret 2000. Au total, la compagnie présentera sept spectacles durant cette première saison, qui s'achèvera en juin 2019.

Le "Marignan", autrefois un cinéma fort fréquenté par les Carolos, avait dû mettre la clé sous la porte avec l'arrivée du cinéma "Carollywood", désormais "Pathé Charleroi", à la ville haute. La concurrence et la situation financière de l'ancien cinéma ne lui permettaient plus de poursuivre ses activités. Le théâtre du Vaudeville avait ensuite investi les lieux pendant plusieurs saisons, jusqu'en 2013. Le complexe avait finalement dû fermer ses portes après avoir essayé de s'en sortir financièrement, en mettant à disposition ses différentes salles pour des spectacles et événements culturels. En février dernier, la compagnie théâtrale Cabaret 2000 avait lancé un financement participatif en espérant récolter 10.000 euros pour faire renaître le "Marignan". Plus de 20.000 euros ont finalement été récoltés et ensuite investis pour rafraîchir les lieux et améliorer le confort des spectateurs. Une soirée d'ouverture, sur invitation, est prévue le vendredi 7 septembre, dès 19h00, avec une présentation de la saison et un cocktail dînatoire. La première pièce, intitulée "Silence en coulisses" et qui sera jouée du 14 septembre au 7 octobre, dévoile les coulisses d'une répétition théâtrale qui ne fonctionne pas comme prévu. Le public découvre alors ce que le théâtre lui cache en temps normal. (Belga)