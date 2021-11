Le ventriloque Jeff Panacloc fait dialoguer 3 personnages à la fois dans son nouveau spectacle: "Une performance"

Jeff Panacloc et Jean-Marc étaient les invités du RTLINFO Avec Vous pour faire la promotion de son nouveau spectacle "Jeff Panacloc Adventure". L’artiste y fait dialoguer père et fils, "une petite performance", a-t-il souligné. "Ça a été un gros, gros travail, raconte le jeune homme. Je transpire tous les soirs quand je fais ce sketch parce qu’il ne faut pas que je me trompe de voix, de gestes entre Jean-Marc, Jean-Louche, moi…"

"Comment fait-on pour être ventriloque ?", l'a interrogé notre journaliste Alix Battard. Mais Jeff Panacloc préfère garder ses secrets, "comme les magiciens", s'amuse-t-il. "Il faut trouver les voix et gagner cette rapidité qui est notre marque de fabrique. Sur scène, ça va à 100 à l’heure et ça, ça se travaille beaucoup", explique le jeune homme.

Outre sa tournée, Jeff Panacloc fera l'objet d'un film réalisé par Pierre-François Martin-Laval, alias "Pef", des Robins des Bois. Dans ce long métrage, l'artiste apparaitra pour la première fois séparé de sa marionnette. Un nouveau défi pour lui : "Ça a été difficile parce que j’avais besoin de Jean-Marc pour m’épauler. Et vice versa", confie-t-il.



"Jeff Panacloc adventures" : le 10 décembre au PBA de Charleroi, le 7 mai à Forest National et le 8 mai au Wex de Marche en Famenne.