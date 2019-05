Le White Cinema peut rester à Docks Bruxsel, selon une mesure provisoire

(Belga) Le White Cinema Brussels (WCB) peut rester dans les murs du centre commercial Docks Bruxsel, selon un jugement avant dire droit rendu en début de mois par le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, annonce dans un communiqué vendredi Belga Films, gérant du cinéma. Il s'agit donc d'une mesure provisoire en attendant le procès sur le fond, qui devrait avoir lieu en 2020.

Le centre commercial Docks Bruxsel avait plaidé en mars l'expulsion du cinéma White. Le jugement rendu début mai concernait les mesures provisoires demandées par les parties en attendant le jugement sur le fond de l'affaire. Courant 2018, les promoteurs et actionnaires de Docks ont vendu le centre commercial à un fonds de pension canadien, qui, selon White Cinema, avait commencé à exercer une pression financière pour pousser le cinéma dehors. "Le tribunal n'a pas accepté la pression exercée contre WCB par le fonds de pension canadien qui tentait de récupérer gratuitement l'investissement complet du cinéma de 9 millions d'euros pour un euro symbolique et ce, alors même que les redevances étaient intégralement payées", réagit vendredi Belga Films. Le White Cinema reste par ailleurs "fortement préoccupé" par la situation actuelle du centre commercial. "Le départ anticipé du supermarché Match, le départ annoncé de plusieurs enseignes lors de la première échéance triennale en octobre prochain et les rumeurs persistantes sur l'existence de plusieurs litiges en cours reflètent le malaise général." Dans son jugement, le tribunal a estimé que WCB avait été "affaibli financièrement par le contexte de démarrage difficile du Docks", souligne le communiqué. Le document ajoute que le cinéma entend nouer un partenariat "afin d'assurer la pérennité de son activité et une synergie optimale avec le centre commercial". Belga Films ne donne pas davantage d'informations. Selon le groupe propriétaire du cinéma, la fréquentation de celui-ci a augmenté de plus de 40% ces six derniers mois. (Belga)