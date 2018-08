Le Yes2DayLand Festival fera danser Aywaille dès ce vendredi

(Belga) Shy'm et Kid Noize sont les têtes d'affiche du Yes2DayLand Festival, organisé à Aywaille (province de Liège) à partir de ce vendredi jusqu'à dimanche.

Pour fêter ses dix ans de carrière, couronnés de 3 NRJ Music Awards, ainsi que la sortie de son dernier album "Heroes", l'artiste française Shy'm, ancienne candidate et jurée dans l'émission "Danse avec les Stars", est de passage au centre récréatif d'Aywaille. Elle y partage l'affiche avec le DJ bruxellois Kid Noize appelé à mettre le feu à la plaine d'Aywaille. Les organisateurs ont également annoncé la présence de Todiefor et de Hong Kong Star, tribute de France Gall. Une occasion de rendre hommage à l'artiste française décédée le 7 janvier dernier. Par ailleurs, les ambianceurs liégeois de 98% Maximum Soul lanceront la soirée 100% "années 80" du Yes2Land Festival, programmée samedi 1er septembre. L'événement accueillera également "La folie des années 80" composée de William (Début de Soirée), Cookie Dingler et Jean-Pierre Mader, ainsi que Emile et Images. Les organisateurs du festival ont voulu modifier leur recette en mélangeant les genres afin de s'adresser à un public intergénérationnel. Lors des trois premières éditions, ils avaient privilégié les "tributes" le vendredi soir et une programmation familiale le samedi. En 2017, entre 12.000 et 13.000 festivaliers avaient participé à la 3e édition du festival qui vise à récolter des fonds pour financer les projets culturels au sein des écoles aqualiennes. Les têtes d'affiche étaient alors Henri PFR, Mosimann et Mustii. L'augmentation de la fréquentation du festival, estimée à 50% par rapport à l'année précédente, avait permis à l'ASBL "Kin Porte Le Projet", organisatrice de l'événement, de constituer un fonds d'intervention de 12.000 euros. (Belga)