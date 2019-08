Les 250 ans de la naissance de Napoléon fêtés ce week-end au pied de la butte du Lion

(Belga) Le Mémorial 1815, situé au pied de la butte du Lion de Waterloo, organise ces samedi et dimanche 17 et 18 août un week-end spécial pour marquer le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon, né à Ajaccio le 15 août 1769. L'événement se concentrera sur la jeunesse de Napoléon et la vie civile et militaire de la fin du XVIIIe siècle sera évoquée, notamment dans un bivouac installé sur le site.

Napoléon en personne, toujours élève à l'école militaire de Brienne, accueillera les visiteurs. Une fois passées les "douanes impériales" à l'entrée du bivouac, le public pourra assister notamment à la présentation des régiments et de leurs armements, à des entraînements au combat, à des animations équestres ou encore à des ateliers pédagogiques sur la monte en amazone. Certaines animations aborderont la mode de la fin du XVIIIe, d'autres les jeux d'époque comme le croquet, colin-maillard ou encore le jeu de grâce. Des ateliers de fabrication de cartouche et des démonstrations de tir au fusil et au canon seront également proposés. Démonstrations, ateliers et animations sont programmés avec le concours de passionnés comme les Passagers du temps, le groupe Lafayette, les Écuyers de l'histoire, le régiment d'Auxonne et Soissonnois ou encore le 33e régiment Hainaut. Les tickets "bivouac", proposés à 12 euros permettront d'assister aux animations mais aussi d'accéder au Panorama et à la butte du Lion. Un ticket "Memorial Event" est également prévu, pour permettre le visite des quatre sites majeurs que sont le musée du Mémorial, la butte du Lion, le Panorama et la ferme d'Hougoumont. (Belga)