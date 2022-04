Les Archives de l'État récupèrent plusieurs chartes médiévales mises aux enchères

(Belga) Les Archives de l'Etat ont récupéré récemment grâce au concours de la police de Braine-l'Alleud plusieurs chartes médiévales mises en vente par une maison de vente aux enchères. Ces archives appartenant au domaine public de par leur nature intégreront les collections des Archives de l'Etat où elles seront consultables tant par les historiens que par le grand public, explique mardi Stéphanie Deschamps, attachée de presse aux Archives de l'État.

Parmi les documents récupérés figurent deux chartes de l'abbaye de Boudelo à Sinaai (1220) mais aussi trois chartes du béguinage de Maaseik et de son successeur en droit le Sint-Agnespriorij (1266, 1269 et milieu du XVe siècle) ainsi qu'une charte octroyée à l'abbaye de Vrouwenpark à Rotselaar par le seigneur du lieu en 1264 et comprenant la première mention d'un vignoble dans cette région, poursuit l'attachée de presse. Une charte de Jan van Aarschot pour le prieuré de Gempe concernant le droit de patronage de Nieuwrode (1241) et un échange de terres entre les Chartreux du Bois-Saint-Martin à Lierde et les Bénédictines de Grand-Bigard (1332) complètent la liste des documents récupérés à l'amiable auprès d'un antiquaire qui les avaient acquis de bonne foi, souligne Stéphanie Deschamps. Les différents documents dont l'état de conservation est remarquable intégreront les collections des différents dépôts d'archives dont elles relèvent soit Gand, Hasselt et Louvain où elles seront consultables par le plus grand nombre. Les Archives rappellent que même si les abbayes mentionnées ont été supprimées lors de la Révolution française et leurs biens nationalisés en ce compris leurs archives, celles-ci restent d'un point de vue légal la propriété de l'Etat belge et sont dès lors inaliénables, indépendamment du fait qu'un vendeur les ait acquises de bonnes foi ou qu'elles aient ou non fait partie des collections des Archives de l'État. (Belga)