Les chefs italiens Ugo Federico et Francesco Cury révèlent leur SECRET anti-gaspi (vidéo)

Les deux amis, chef du restaurant Racines, étaient les invités du RTL INFO Avec Vous ce midi pour évoquer leur livre, "A Tavola", qui signifie "À Table", en français.

Dans cet ouvrage, ils proposent des recettes plutôt différentes de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de cuisine italienne. Loin des pizzas et spaghettis, ils proposent des recettes cuisinées avec des produits bio, locaux et de saison, avec des ingrédients qu'on a moins l'habitude de voir dans la cuisine italienne comme les lentilles ou encore les pois chiches.

Dans leur livre les deux chefs donnent des conseils pour gaspiller moins, par exemple en cuisinant un bouillon avec légumes qu'on a en trop.

"Nous on aime bien les bouillons, surtout qu'un bouillon, c'est parfois le début d'un repas. C'est hyper simple à faire et on peut l'utiliser dans 1.000 choses. On peut même faire des pâtes au bouillon, un peu comme font les Japonais avec les ramen. C'est très très bon", a expliqué Ugo Federico.

"Un bon bouillon, c'est très simple, déjà il y a très peu d'ingrédients, a ajouté Francesco Cury. Il y a de l'oignon, il y a du céleri, qui donne du parfum. Il y aura de la carotte et ensuite, beaucoup d'amour pour laisser mijoter tout doucement."