Les cinémas ROUVRENT leurs portes: que va-t-on voir cet été?

À partir de mercredi prochain, nous pourront retourner au cinéma. Et avec le confinement, on a tous un peu perdu le fil entre les sorties annoncées, les films reportés et ceux qui sont sortis directement en vidéo à la demande.

Les distributeurs ont chamboulé l’agenda des sorties, à la réouverture mercredi, on va tout de même avoir un certain nombre de nouveautés proposées. On va également retrouver des films qui venaient à peine de sortir au moment du confinement.

C’est le cas par exemple de Losers revolution, comédie déjantée, une production 100 % belge, sortie deux jours avant le début du confinement. Les réalisateurs, Thomas Ancora et Grégory Béguin, auront une deuxième chance parce qu’il va ressortir en salle mercredi. Voilà une première idée de film à voir dès la reprise, mais attention, pas avec les enfants.

Pour les enfants, un gros carton d'avant le confinement revient en salles : Ducobu 3, réalisé par Elie Semoun. Pour les plus grands, pas en dessous de 7-8 ans, Mula nets le film le plus attendu de l’été. C'est cette princesse guerrière de Disney qu'on a découverte en dessin animé en 1998, aujourd'hui c'est un film, des studios Disney. Il devait sortir au printemps, il sera finalement dans les salles obscures dès le 22 juillet. Et ce n’est pas un simple copier-coller du dessin animé, il s'agit d'une une réécriture, avec des images magnifiques, nous assure notre spécialiste Amélie Schildt.

Doit-on s'attendre à d’autres gros films cet été ou y en aura-t-il moins que d’habitude ?

Quand un film américain sort, qu’il est programmé partout en même temps à travers le monde, il faut qu’il cartonne au niveau mondial, sinon ce n’est pas rentable. Et donc, en ce moment il y a un risque que certains films ne puissent pas sortir dans certains pays qui se reconfinent. Par exemple, on attendait Wonder Woman 1984 pour le mois d’août, la sortie a été repoussée à la fin septembre.

En revanche, le dernier film de dernier Christopher Nolan, Tenet, sera dans les salles à leur réouverture. Il s'agit de l'histoire d'un agent secret chargé d’empêcher la Troisième Guerre Mondiale en voyageant dans le temps. Un film avec Robert Pattinson, John David Washington, Michael Cain…

Pour ceux qui préfèrent le cinéma français, il y aura des choses à voir cet été. Pour le côté historique, il y a de Gaulle. Le film revient sur l’engagement du général en 1940 et c'est Lambert Wilson qui incarne le premier rôle. C’est un portrait intime aussi de l’homme, derrière le côté politique.

Du côté des comédies, Amélie Schildt recommande La Bonne épouse. On est plongés dans une institution des années 60 qui apprend aux femmes à devenir une bonne épouse. On retrouve au casting Juliette Binoche, Yolande Moreau, ou encore Edouard Baer…