Les conversations entre Obama et Springsteen éditées en livre en octobre

Après le podcast, le livre: les conversations entre l'ex-président américain Barack Obama et le chanteur Bruce Springsteen, diffusées cette année sur la plateforme Spotify, seront éditées en livre en octobre, a indiqué jeudi la maison d'édition Penguin Random House.

"Renegades: Born in the USA", qui sortira mondialement à partir du 26 octobre, reprendra le dialogue entre les deux hommes et sera enrichi par des photos et des archives, comme des discours annotés inédits de l'ancien président américain, notamment ses "remarques pour le 50e anniversaire des marches de Selma à Montgomery", étape emblématique de la lutte des droits civiques des noirs aux Etats-Unis, indique l'éditeur, basé à New-York.

Dans le podcast, mis en ligne par Spotify en février, Obama et Springsteen, qui a soutenu la campagne de Joe Biden, échangent sur les Etats-Unis et leur vie à travers différents thèmes, comme le racisme, la musique ou la paternité.

"Au fil des années, ce que nous avons constaté, c'est que nous avons une sensibilité commune. Sur le travail, la famille et l'Amérique. À notre manière, Bruce et moi avons effectué des voyages parallèles pour essayer de comprendre ce pays qui nous a tant donné", écrit Barack Obama dans les premières pages du livre, selon des extraits diffusés par l'éditeur.

La diffusion de ce podcast avait confirmé les ambitions croissantes de Spotify dans ce domaine, dont il a fait un vecteur de croissance. Le livre, un grand format, est en prévente au prix de 50 dollars sur le site de Penguin Random House.