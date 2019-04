Les courts métrages à l'honneur du grand écran à Bruxelles dès ce soir

(Belga) La 22e édition du Brussels Short Films Festival (BSFF) débute ce soir à Flagey. Au total, 340 courts métrages sont au programme jusqu'au 5 mai.

A côté du chapiteau installé Place Sainte-Croix, un nouveau lieu, le Lumen, disposera de 400 places dans le quartier de Flagey. Le festival s'étendra aussi au bâtiment Flagey, au cinéma Vendôme, au cinéma Palace pour le public scolaire et au Mont des Arts pour des projections gratuites en plein air à la tombée du jour. La tournée en Wallonie devient cette année une tournée nationale avec l'ajout de dates en Flandre. La compétition internationale départagera 62 films de 31 origines différentes, sélectionnés parmi les 4.410 qui s'étaient inscrits. La compétition nationale compte 34 courts métrages sélectionnés sur 400 reçus. Par ailleurs, 40 films ont été sélectionnés parmi le millier reçu pour la compétition Next Generation, réservée aux étudiants en cinéma de Belgique comme de l'étranger. Une vingtaine de prix seront attribués. A l'initiative du BSFF, 10 festivals européens lancent le "European Short Film Audience Award". Un programme des 10 courts ayant reçu un prix national du public dans chacun des 10 festivals sera soumis aux votes des festivaliers à Bruxelles avant de partir en tournée dans chacun des festivals partenaires. Le lauréat sera annoncé lors de la soirée d'ouverture du 23e Brussels Short Films Festival en 2020. Les 204 films hors compétition seront répartis en quatre sections, à savoir les Musts, les Travelling, les Rock n' Roll et les Events. (Belga)