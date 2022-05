Les Epicuriales de retour dans le parc de la Boverie à Liège

(Belga) Entre 20.000 et 25.000 personnes sont attendues, du 2 au 6 juin, à l'occasion de la 16e édition des Epicuriales qui se tiendra à nouveau dans le parc de la Boverie, à Liège, a indiqué mardi Pierre Luthers, directeur de l'ASBL Enjeu, membre du comité organisateur.

Une quinzaine de tentes déployées dans le parc de la Boverie constitueront cet immense restaurant à ciel ouvert durant le long week-end de Pentecôte. Dans ces espaces couverts, les participants présenteront un aperçu de leur offre gastronomique. Parmi les établissements participants, certains sont des habitués tandis que d'autres prendront part à l'événement pour la première fois. Ils proviennent du centre-ville de Liège, d'Alleur (Ans), de Neupré, d'Aubel ou encore de La Gleize (Stoumont). "C'est une sorte de rallye gastronomique qui est proposé, donnant ainsi l'opportunité de déguster une entrée dans une tente, un plat dans une autre et un dessert dans une troisième", souligne Pierre Luthers. Un glacier, un traiteur et une poissonnerie y proposeront également leurs spécialités tandis que deux restaurants mettront la viande élevée en Wallonie à l'honneur. Des chefs invités se succéderont sous la tente dite des chefs pour proposer des repas quatre ou cinq services, concoctés à quatre ou à six mains. On y annonce notamment le chef parisien Medhi Kebboul, Jean-Philippe Watteyne ou encore le Liégeois Arnaud Delvenne, toujours en lice au concours Top Chef. Toute consommation sera à régler avec des épis (1 épi = 2 €), la monnaie des Epicuriales. Plus d'informations sur les participants et les repas proposés sous la tente des chefs sur www.epicuriales.be. (Belga)