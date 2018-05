Les fans bouleversés par le décès de Maurane: vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages

La chanteuse belge Maurane est décédée lundi soir à l'âge de 57 ans. Elle venait de retrouver la scène après deux ans de silence en raison de problèmes de cordes vocales. Son corps inanimé a été retrouvé dans son appartement de Schaerbeek. La dernière apparition de la chanteuse remonte au week-end dernier à Bruxelles lors de concerts au palais d'Egmont, samedi, et sur la place des Palais, dimanche, alors qu'elle participait à la Fête de l'Iris. L'artiste de renommée mondiale préparait la sortie d'un prochain album consacré au chanteur belge Jacques Brel pour l'automne 2018, ainsi qu'une tournée en mars 2019, comme elle l'avait annoncé sur les réseaux sociaux.





Vous, ses fans, êtes nombreux à avoir réagi dès la nuit au décès de Maurane...



"Belle Mô...... Que dire sinon merci pour tout ce que tu as apporté à tes fans, ta chaleur humaine, ta voix ... Tu devais remonter sur scène en 2019, la mort est venue cette nuit. On ne te verra plus, mais quelle place tu vas occuper dans nos cœurs. Pensée pour Lou, ton frère, ta famille, tes amis, tes musiciens. Au revoir Claudine", publie Liliane.

"Je suis effarée d'apprendre ce décès inattendu alors qu'on se réjouissait de la retrouver, triste, RIP Maurane. Courage à sa fille, sa famille, ses proches, ses amis, ses fans et que le ciel vous accueille pour y retrouver prématurément tant d'artistes disparus", écrit Marie-Noêlle.

"Quel choc ce matin au réveil. Quelle injustice de partir si jeune ! Je garderai en mémoire le concert en hommage à Brel auquel j'avais assisté sur la Grand-Place de Bruxelles et le lendemain sur la place Saint-Lambert de Liège, en septembre 2003. Elle y avait chanté avec Curt Close, Patricia Kaas et Philippe Lafontaine. Reposez en paix, Maurane, sincères condoléances à tous ses proches, et tout particulièrement à sa fille Lou", publie Véronique.

"Encore une belle voix qui nous quitte et emporte avec elle une partie de notre âme ! Repose en paix Maurane. Sincères condoléances à la famille et aux proches", écrit Colleen.

"Je suis triste, j'aimais ta voix, ta sensibilité. Tu étais présente dans mes mauvais moments. Je te remercie. J'ai ta voix dans le coeur", ajoute Irène.

"La chanson belge perd une de ses plus belles voix. Hommage à elle, elle nous manquera", poste Pat.

"Si la Belgique avait quelque chose de bien, de beau et qui faisait l’unanimité dans le pays unissant les différentes communautés, c’était bien Maurane. Qu'elle continue de là-haut à être la porte-parole du pays", écrit Babis.

"Je suis d'une tristesse... Pas envie d'y croire, pas envie de perdre une amie. Ma petite Mô que les anges t'accompagnent à ton dernier voyage", publie Patricia.