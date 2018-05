Les fans d'Avicii sont sous le choc: "Je n'en reviens pas!"

Le DJ suédois Tim Bergling, mieux connu sous le nom d'Avicii, est décédé ce vendredi à l'âge de 28 ans. L'annonce a fait l'effet d'un choc pour ses nombreux fans, troublés par la mort de l'artiste à cet âge.



En 2016, Avicii avait annoncé qu'il prenait sa retraite. Dans sa lettre à ses fans, il leur disait alors: "Tout ce que j'ai, je vous le dois".



Aujourd'hui, les hommages, les souvenirs et les messages affluent par milliers. Sur notre page Facebook, vous êtes également nombreux à exprimer votre chagrin. "C'est si malheureux, il avait encore toute la vie devant lui… Qu'il repose en paix", écrit Camille. "Moi aussi je n'en reviens pas. Je suis une vieille bique mais j'adorais. On garde toujours dans un coin de son âme un esprit jeune. Suis vraiment dépitée et triste", s'exprime Marie-Thérèse. "Une nostalgie énorme se fera sentir lors de l'écoute de ses sons", ajoute Nico.



Parmi vous, certains ont eu la chance de voir l'artiste en concert. Des moments inoubliables que vous partagez aujourd'hui. "Je suis sur le cul là… un talent fou. Je l'avais vu à Tomorrowland il y a quelques années…", confie Michael. "Un DJ hors norme. Juste génial dans toutes ses prestations", réagit un autre. "Vu début 2011 au You à Bruxelles quand il était encore peu connu. RIP", ajoute Sam.



Si la tristesse envahit les cœurs, tous les fans savent qu'ils garderont une part de l'artiste en eux. "J'ai tellement kiffé ses musiques, Levels, Hey Brother, Wake me up! C'est grâce à ces musiques que j'ai commencé à aimer l'électro et les musiques du style de Tomorrowland", indique Sofiane. "Repose en paix mec, tu nous a laissé le plus beau des cadeaux: ta zik infernale", conclut Raoul.