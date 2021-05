Les festivals de musique francophones veulent des précisions avant le 4 juin

(Belga) Les responsables de festivals de musique en Belgique francophone souhaitent obtenir rapidement des précisions afin de déterminer à partir de quand, sous quelles conditions et pour quelle jauge maximum un festival peut être organisé en extérieur sans distanciation sociale. La Fédération des festivals de musique (FFMWB) plaide pour une communication claire avant le prochain Comité de concertation (Codeco), programmé vendredi 4 juin.

La fédération rappelle que dans la foulée du Comité de concertation du 11 mai dernier, beaucoup de festivals francophones ont été annulés: Dour Festival, Les Ardentes, LaSemo, BSF, Baudet'stival, Francofolies de Spa, So W'Happy Festival, Verdur, Festival Les Gens d'Ere et Vintage Music Festival. Les protocoles sanitaires découlant de ce Codeco "ont pris plus d'une semaine à être publiés et contiennent encore de nombreuses zones d'ombre, et de multiples contradictions", déplore la FFMWB dans un communiqué diffusé mercredi. Celle-ci attend des éclaircissements dans les plus brefs délais car plusieurs festivals voudraient encore se tenir cet été (Ronquières, Esperanzah!, Microfestival, Scène Sur Sambre, Park Rock Festival, Feel Good Festival, Les Nuits Botanique, Inc'Rock, Durbuy Rock Festival), et certains voudraient organiser dans les meilleures conditions des événements alternatifs à jauge réduite (LaSemo, Francofolies, Couleur Café, Les Solidarités). (Belga)