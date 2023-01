Les films Marvel de retour en Chine, une première depuis 2019

(Belga) Après près de quatre ans d'absence, les films Marvel vont faire leur retour dans les cinémas en Chine, a annoncé le studio américain pour le plus grand bonheur mercredi des fans chinois de la franchise.

Les films de super-héros Marvel, immensément populaires dans le pays asiatique, sont absents des salles obscures depuis la sortie en juillet 2019 de "Spider-Man: Far from Home". La Chine n'autorise chaque année la diffusion en salles que de quelques dizaines de long-métrages étrangers. Dans l'espoir d'obtenir une autorisation sur l'immense marché chinois, les studios hollywoodiens prennent parfois sur eux de couper certaines scènes considérées comme trop violentes, trop dénudées, dérangeantes ou jugées politiquement sensibles par le pouvoir. Marvel Studios, propriété du géant américain Disney, a annoncé mardi la sortie en Chine le 7 février de "Black Panther: Wakanda Forever". Elle sera suivie 10 jours plus tard de sa dernière production "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania", a précisé Marvel sur le réseau social Weibo. "C'est à peine croyable [...] l'univers Marvel m'a tellement manqué", commentait mercredi un internaute. A présent, "vont-ils (aussi) sortir les six autres films Marvel" qui n'ont pas été projetés en Chine, s'interrogeait un autre. Les cinémas, à l'instar d'autres lieux de divertissement, ont été parmi les premiers à devoir fermer en Chine durant l'épidémie de Covid-19. Les salles avaient ensuite pu rouvrir mais avec une limitation drastique du nombre de spectateurs pour éviter les contaminations. Une situation qui n'incitait pas les Chinois à fréquenter les cinémas. La levée le mois dernier de l'essentiel des restrictions sanitaires en Chine marque un retour progressif à la normale dans le pays. "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania" sortira ainsi dans les salles chinoises le même jour qu'aux Etats-Unis. (Belga)