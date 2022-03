Les Foo Fighters annulent la suite de leur tournée après la mort du batteur Taylor Hawkins

(Belga) Le groupe de rock américain Foo Fighters a annoncé mardi l'annulation de tous les concerts à venir de sa tournée mondiale 2022 après la mort vendredi de son batteur Taylor Hawkins avant un concert à Bogota.

"C'est avec une grande tristesse que les Foo Fighters confirment l'annulation de toutes les dates à venir de la tournée en raison de la perte bouleversante de notre frère Taylor Hawkins", a indiqué le groupe de Dave Grohl, dans un message sur son site et les réseaux sociaux. "Prenons le temps de faire notre deuil, de guérir, de nous rapprocher de nos proches et d'apprécier toute la musique et les souvenirs que nous avons créés ensemble", a ajouté le groupe, l'un des plus marquants de la scène rock depuis sa naissance au milieu des années 90. La tournée mondiale du groupe, qui venait de passer par plusieurs pays d'Amérique du sud, devait se poursuivre aux Etats-Unis puis en Europe avant de revenir en Amérique du Nord et de passer par l'Australie et la Nouvelle-Zélande fin 2022. Déjà vainqueurs de 12 Grammy Awards, les Foo Fighters sont encore nommés dans trois catégories lors de la 64e cérémonie qui a lieu dimanche à Las Vegas. Aucune annonce n'est intervenue sur leur présence ou non après le décès à 50 ans de Taylor Hawkins. Le batteur, l'un des piliers du groupe dont il faisait partie depuis 1997, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi dans un hôtel de Bogota. Une analyse toxicologique révélée par le parquet colombien a fait état de THC (cannabis), d'antidépresseurs et d'opiacés dans son organisme, sans donner les raisons de sa mort. (Belga)