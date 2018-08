Les Lokerse Feesten ont attiré près de 140.000 spectateurs pour leur 44e édition

(Belga) La 44e édition des Lokerse Feesten qui s'achève dimanche soir, a connu un beau succès avec près de 140.000 spectateurs, selon les organisateurs.

Il y a quatre ans, le festival attirait quelque 125.000 spectateurs sur 10 jours. Depuis lors, le nombre de personnes n'a cessé de croître pour atteindre cette année le chiffre de 140.000 environ. "Nous avons en effet le même nombre de personnes que lors des deux dernières éditions", se réjouit ainsi Amaury Van Kenhove. Deux jours étaient par ailleurs sold-out. Et il y en a eu assurément pour tous les goûts: du métal jusqu'à Clouseau. "Ce sont dix jours dont nous pouvons être fiers", poursuit l'organisateur. "Nous sommes heureux que plus de 100.000 personnes se rendent à un festival qui se déroule au milieu de la ville. Nous avons dû en outre compter sur quelques jours de pluie qui ont sans conteste pousser les gens à modifier leurs plans." Il a fait très chaud les premiers jours, ce qui a conduit à une explosion des ventes de boissons rafraîchissantes. "Plus que les autres années, les gens ont gardé la tête froide", sourit Amaury Van Kenhove. La 45e édition des Lokerse Feesten se déroulera du 2 au 11 août 2019. (Belga)