Les mercredis d'Amélie: David Hallyday de retour avec un nouvel album et le monde de Harry Potter à nouveau au cinéma

Comme chaque mercredi, nous abordons l'actualité musicale et cinématographique avec la séquence "Les Mercredis d'Amélie".

Au programme cette semaine, le retour de David Hallyday avec un nouvel album. Il a dévoilé le premier titre, qui est un hommage à son père, Johnny. David a imaginé la dernière lettre que son père aurait écrite. C’est très fort, d’autant que c’est Laura Smet qui a réalisé le clip. Elle y a glissé plein de symboles, à commencer par le loup. David rencontre un loup dans la forêt, le loup sauvage avec des yeux bleus: c’est bien sûr Johnny. Dans le clip, David doit l’apprivoiser. Tout est dit.



L’album sortira au moment de l’anniversaire de la mort de Johnny, début décembre.





Le monde de Harry Potter de nouveau sur grand écran



Côté cinéma, on retrouve l’univers de Harry Potter, avec l’un des films les plus attendus de cette fin d’année: la suite des Animaux fantastiques.



Les Animaux fantastiques, ça se passe 65 ans avant Harry Potter. Le terrible sorcier Gellert Grindelwald a été capturé, mais il s’évade. Pour l’arrêter, Dumbledore fait appel à son ancien élève, le grand ami des animaux fantastiques, Norbert Dragonneau.



Côté acteurs, il y a des pointures: Norbert Dragonneau, c’est le très séduisant Eddie Redmayne. Dumbledore est incarné par Jude Law, et le terrible Grindelwald, par Johnny Depp.