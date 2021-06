Les MTV Video Music Awards à New York le 12 septembre

La cérémonie des MTV Video Music Awards, récompenses des meilleures vidéos musicales de l'année, aura lieu le 12 septembre à New York, a annoncé mardi la chaîne musicale, nouveau signe de reprise de l'activité culturelle dans la métropole américaine.

MTV n'a pas encore annoncé quels artistes se produiront à l'occasion de l'événement, prévu au Barclays Center de Brooklyn avec du public.

L'an dernier, la chaîne avait initialement annoncé la tenue de l'édition 2020 à Brooklyn, avant de se rétracter et d'organiser une cérémonie sans public et décentralisée, avec des numéros musicaux pré-enregistrés dans plusieurs endroits de New York.

Lancés en 1984 à New York, les MTV VMA ont ensuite alterné entre la capitale culturelle des Etats-Unis et Los Angeles. En 2019, la cérémonie avait eu lieu à Newark (New Jersey) et à New York en 2018.

La période d'éligibilité des vidéos va de juillet 2020 à juin 2021. L'an passé, Lady Gaga était arrivée en tête des récompenses avec cinq statuettes en forme de cosmonaute tenant un drapeau à l'effigie de MTV.

Mardi toujours, le Madison Square Garden a annoncé que se tiendrait, le 20 juin, le premier concert dans l'antre légendaire à pleine capacité depuis le début de la pandémie.

Les Foo Fighters, groupe de l'ancien batteur de Nirvana, Dave Grohl, seront les premiers à se lancer, dans une salle qui n'acceptera que des spectateurs vaccinés contre le Covid-19, avec nécessité d'avoir reçu deux doses pour les vaccins qui le prévoient.

"Nous attendons ce jour depuis plus d'un an", a déclaré Dave Grohl, cité dans le communiqué publié mardi. "Et le Madison Square Garden va prendre cher. New York, prépare-toi pour une longue nuit à hurler ensemble aux 26 ans des Foos."

Lundi, Bruce Springsteen avait annoncé la reprise de son spectacle "Springsteen on Broadway" dans un théâtre new-yorkais à partir du 26 juin, également ouvert uniquement aux spectateurs vaccinés.