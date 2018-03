Les musées bruxellois ouvrent leurs portes ce samedi soir pour la 11e Museum Night Fever

(Belga) La 11e Museum Night Fever se tiendra ce samedi soir, de 19h00 à 02h00 du matin, dans 27 musées bruxellois. Plus de 500 jeunes créatifs ont à cette occasion revisité les collections pour les présenter sous un nouveau jour, avec des performances, des ateliers, de la musique ou encore de la danse.

Cette année, cinq musées participent pour la première fois à l'événement. Il s'agit du Musée des Arbalétriers (Grand Serment royal de Saint-Georges et des Arbalétriers de Bruxelles), de la D'Ieteren Gallery, de la salle Allende de l'Université libre de Bruxelles (ULB), de la Maison de l'Histoire européenne et de la GardeRobe MannekenPis. De grandes expositions seront accessibles comme celle sur Fernand Léger à Bozar, "Baudelaire >< Bruxelles" à la Maison du Roi, "Wonderland" au MIMA, "Bruxelles, terre d'accueil" au Musée juif ou encore celle sur Saâdane Afif au Wiels. Parmi les animations les plus surprenantes, on comptera notamment des clowns au BELvue, un musée Pop-Up Plasticarium à experience.brussels, une soirée électro-swing au Musée d'Ixelles, des balades insolites au Muséum des Sciences naturelles ou encore des activités "full métal" au Musée de l'Armée. Des navettes de bus, mises en place par la Stib, relieront gratuitement les musées participants. Du slam, de la poésie ou encore des musiciens égayeront les trajets. L'afterparty sera organisée cette année par l'ASBL Future Sound (organisatrice du Brussels Electronic Marathon) dans la salle Zodiak, située rue du Marché aux Fromages, dans le centre de Bruxelles. (Belga)