Les petits cinémas de quartier intégrés dans le plan d'aide de la FWB

La ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) a annoncé mercredi sa volonté d'intégrer les cinémas de proximité établis en Wallonie et à Bruxelles dans le "plan de relance" pour le cinéma et l'audiovisuel face aux conséquences de la crise sanitaire.

Devant le Parlement de la Fédération réuni mercredi en séance plénière, Mme Linard a indiqué qu'elle entendait intégrer la quarantaine de cinémas de quartier existants dans le plan du 22 mai dernier doté d'un montant total de 6 millions d'euros, dont ils avaient été oubliés. Impactés comme les plus grands complexes par la crise du Covid-19, ces petits cinémas de quartier -qui ne bénéficient en temps normal d'aucun soutien financier de la FWB- ne vivent généralement que de subsides communaux, de la vente de billets, et de recettes liées à la vente éventuelle de boissons et confiseries. Devant les députés, la ministre a expliqué l'importance de maintenir ces petits cinémas de proximité qui contribuent bien souvent à la diffusion d'oeuvres cinématographiques alternatives, ou émanant de la FWB. Interrogée sur l'opportunité d'encourager le cinéma en plein air sur le mode 'drive-in' en cette période de pandémie, Mme Linard a estimé qu'il était préférable de soutenir les salles de cinéma maintenant que celles-ci étaient autorisées à rouvrir leurs portes.