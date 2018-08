Les portes du Pukkelpop ouvertes aux premiers festivaliers

(Belga) Les premiers festivaliers sont arrivés en masse mercredi après-midi sur le site du festival Pukkelpop à Kiewit (Hasselt). Ils avaient déjà la possibilité de s'installer au camping avant l'ouverture du site à 18h00. Les deux premiers concerts, aux accents belges, débuteront à 19h00 avec le rappeur limbourgeois Daniël Busser dans la Dance Hall et le groupe gantois dirk. au Castello. Les concerts d'Angèle, Novastar ou encore Coely sont attendus dans la soirée.

Jeudi, le site du festival sera ouvert dès 11h00 du matin. Rag'n'Bone Man, Dua Lipa, The War On Drugs et Arcade Fire se succéderont sur la grande scène. Les organisateurs attendent quelque 60.000 visiteurs par jour. L'événement n'est pas sold-out. Il sera donc encore possible d'acheter des tickets sur place, à l'exception de la soirée de mercredi, accessible uniquement aux festivaliers détenteurs d'un ticket combi ou d'une place pour la journée de jeudi. Le rappeur américain Travis Scott a annulé mercredi son concert de vendredi au Pukkelpop, en raison de sa présence aux MTV Music Awards. Il sera remplacé par la dj belge Charlotte De Witte sur la scène principale. Les têtes d'affiche vendredi et samedi sont respectivement Oscar and The Wolf et Kendrick Lamar. (Belga)