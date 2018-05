Les serres de Laeken ouvrent leurs portes dès samedi!

Les magnifiques serres royales de Laeken seront ouvertes au public pendant trois semaines.

Sa collection exceptionnelle de palmiers et de fougères arborescentes en fait l'un des joyaux du domaine royal. La serre Congo rouvre ses portes après un chantier débuté en 2014.

"C’est une serre qui est très importante. Elle sert de lien entre l’embarcadère et la serre du jardin d’hiver, explique Michel Dekens, régisseur du domaine royal de Laeken. La serre du jardin d’hiver servait et sert toujours à organiser des réceptions et la serre embarcadère servait à accueillir le visiteur."





Le jardin d'hiver, une "serre exceptionnelle par ses dimensions"

Cette année, l'invité d'honneur sera donc le grand public qui poursuivra directement son chemin vers le fameux jardin d'hiver. La plus grande serre du domaine, la plus ancienne aussi.



"C’est une serre exceptionnelle par ses dimensions", indique Michel Dekens. "57 mètres de diamètre, 25 mètres de hauteur, auxquels il faudra rajouter 8 mètres pour l’extérieur pour arriver au sommet de la couronne", précise-t-il.



A côté des monuments d'exception, figurent les grandes galeries, où fleurissent des géranium et des fuchsia de toutes sortes. Des fleurs méticuleusement préparées par les jardiniers du domaine.





Le "survival tree", une grande première



Le public aura l'occasion d'admirer pour la première fois un arbre survivant venu tout droit de New York.



"C'est un cadeau du maire de New-York, qui était bourgmestre en 2000. C’est un arbre qui a survécu à l’effondrement des tours jumelles de New-York, qui s’appelle le ‘survival tree’, l’arbre survivant. Et c’est un cadeau, du bourgmestre au roi et à la Belgique, évidemment", raconte Patrick Renault, chef de presse du palais royal.



Cette année, les serres royales se veulent plus accessibles avec un parcours mieux adapté aux personnes à mobilité réduite. Ce lieu d'exception sera ouvert dès demain et jusqu'au 11 mai. Environ 115.000 visiteurs sont attendus.