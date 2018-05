Les Serres royales de Laeken à nouveau ouvertes au public pour une vingtaine de jours

(Belga) Comme le veut la tradition depuis un siècle, les Serres royales de Laeken sont rouvertes au public pour une période d'environ trois semaines, à partir de ce samedi 21 avril et jusqu'au vendredi 11 mai. La serre Congo, qui fait l'objet de travaux de restauration en voie d'achèvement, peut à nouveau être visitée cette année.

"C'est Alphonse Balat, l'architecte de Léopold II, qui a conçu les serres", rappelle Michel Dekens, régisseur du domaine royal de Laeken. "La construction de la première serre, le jardin d'hiver, a débuté en 1874, la dernière serre ayant été terminée en 1905." Les serres, à l'architecture remarquable de style classique, contiennent encore certaines plantes appartenant aux plantations originelles du roi Léopold II et de nombreuses espèces rares. Pour les personnes à mobilité réduite, un parcours privilégié, plus court, a été aménagé. En outre, une journée préférentielle pour les personnes à mobilité réduite est à nouveau prévue cette année. Elle aura lieu le mardi 8 mai. Ce jour-là, le parcours privilégié sera étendu à la quasi-totalité (environ 90%) des serres. Une cinquantaine de volontaires de l'armée belge apporteront une aide individuelle aux personnes en chaise roulante. Cette année est aussi marquée par la réouverture au public de la serre Congo et de ses plantes subtropicales. Les travaux de rénovation, entamés il y a plusieurs années, arrivent en effet à leur terme. Le grand public pourra également apercevoir un arbre offert au Roi par l'ancien maire de New York, Michaël Bloomberg. Il s'agit d'une bouture d'un arbre, désormais appelé le "survivor tree", situé à proximité du World Trade Center et qui a survécu malgré l'effondrement des tours jumelles lors des attentats du 11 septembre 2001. Les heures d'ouverture au public des Serres royales de Laeken varient en fonction des jours. Douze ouvertures en soirée sont prévues. Entre 100.000 et 115.000 visiteurs sont attendus. (Belga)