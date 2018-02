Les Spice Girls annoncent vouloir à nouveau travailler ensemble

(Belga) Les Spice Girls se sont réunies vendredi pour la première fois depuis 2012 et ont annoncé vouloir à nouveau travailler ensemble.

Le cinq membres du groupe britannique, -- Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm and Geri Horner-- qui a connu le succès dans les années 90, s'est réuni au nord de Londres, chez Geri Horner en présence de leur ancien manager, Simon Fuller. Le groupe de pop créé par casting en 1994, et qui a connu un succès international dès son premier single "Wannabe", a publié des photos de cette rencontre. "Nous avons passé un après-midi merveilleux à rattraper le retard et à nous souvenir des moments extraordinaires passés ensemble", ont-elles déclaré dans un communiqué diffusé par leur agent. "Nous sommes toujours dépassées par l'intérêt que suscite The Spice Girls à travers le monde entier", affirme le groupe d'interprètes féminines qui a vendu 85 millions d'albums à travers le monde, record de la catégorie. Selon elles, "le moment est venu d'étudier de nouvelles opportunités de faire des choses ensemble". "Nous sommes toutes d'accord pour dire qu'il y a encore beaucoup de possibilités excitantes correspondant à ce qu'étaient à l'origine les Spice Girls, tout en renforçant notre message d'émancipation féminine pour les générations futures", ont ajouté les ex-membres du groupe pop. Sur un réseau social, Bunton promet que "le futur sera spicy (épicé)", alors qu'Horner affirme que le Girl Power (le pouvoir des femmes) est "vivant et en bonne santé". Selon le quotidien britannique The Sun, elles ont des projets pour la télévision en Chine, des contrats publicitaires ainsi que des compilations de leurs plus grands succès. Les cinq membres du groupe se sont séparées en 2000 avant de se réunir à nouveau le temps d'une tournée mondiale en 2007-2008, puis lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres en 2012 ainsi qu'à l'occasion du lancement de la comédie musicale "Viva Forever!". Un retour annoncé en 2016 avec Brown, Bunton et Horner ne s'est jamais concrétisé. (Belga)