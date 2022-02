Les stars de la littérature jeunesse s'unissent au profit du Secours populaire

Les vedettes de la littérature jeunesse française sortent jeudi un livre comptant 14 auteurs différents au profit du Secours populaire, "Prunille présidente!".

Jean-Claude Mourlevat, Susie Morgenstern, Clémentine Beauvais, Timothée de Fombelle et d'autres ont chacun un chapitre, et Anne-Laure Bondoux deux.

Prunille est une jeune fille de 11 ans, pleine de ressources, qui va entreprendre pas moins qu'une campagne présidentielle... et se retrouver à l'Élysée.

Au moment de s'exprimer devant tous les Français à la télévision, elle lance: "Je ne sais pas trop comment faire disparaître le chômage, les factures, la dépression, le trou de la Sécu et celui de la couche d'ozone. Mais j'ai écouté beaucoup d'adultes, depuis mon arrivée ici. Et en fait, j'ai compris qu'ils ne savent pas non plus".

Destiné aux 9 ans et plus, le roman de 240 pages, publié par les éditions PKJ, est vendu 7,95 euros.

Chaque vente s'accompagnera d'un don au Secours populaire et à son action en faveur de l'accès à la culture des jeunes.