Les trois conseils de Julien Lapraille, ex-candidat de Top Chef, pour cuisiner cet automne

On parle cuisine ce jeudi midi dans le RTL INFO avec Vous avec Julien Lapraille, candidat de l'émission Top Chef en 2014.

1 Redorez le chicon

LE légume de saison, pour Julien Lapraille, c'est le chicon, "qui arrive de plus en plus dans l’assiette", et qui est "en train de sortir tout doucement de cette terre cachée". Et pour le cuire, rien de plus simple: un fond d'eau, du beurre, du sel et du poivre! Et notre invité insiste: "Arrêtez de mettre du sucre dans la cuisson du chicon" pour enlever son amertume... Il perd là tout son charme! Le beurre suffira à honorer l'endive.

2 Osez le salsifis

Pour Julien Lapraille, l'autre légume du moment, c'est le salsifis. "Avant je détestais le salsifis, aujourd’hui j’en raffole", raconte-t-il sur notre plateau. Ce qui a changé? L'apprentissage de la cuisson - à appliquer comme le chicon - mais aussi l’assaisonnement. Le petit plus de Julien Lapraille, c’est de cuire dans du café le salsifis… "C’est juste délicieux, ça change le goût, c’est onctueux et gourmand", assure-t-il. Et pour le salsifis tout comme l'endive: lavez bien vos légumes: plus ils sont frais, plus ils seront gorgés de terre.

3 Goûtez au gibier

Pour s'essayer au gibier, Julien Lapraille conseille de prendre une taille classique "d’environ 10 cm" pour la pièce à cuire au beurre évidemment . Et pour atténuer le fort goût, notre cuisinier belge conseille de mettre "un tout petit peu de sirop de liège", pour casser la force de la saveur, et pour les plus gourmands, du cacao! Tout autre truc de Julien Lapraille, pour préparer les papilles au gibier: manger d’abord un magret de canard avant de faire évoluer le goût en bouche. "Tout simplement!"